Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых наследников миллиардеров в России в 2022. На первом месте оказался сын акционера «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов.

Его наследство равно 21,4 миллиарда долларов. На втором месте сын и дочь создателя «Еврохима» и СУЭКа Андрея Мельниченко — у них 11,35 миллиарда долларов.

В тройку лидеров также вошли дети совладельца «Сибура» и «Новатэка» Леонида Михельсона. Их наследство составило 11,35 миллиарда долларов.

Сыновья и дочь председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина заняли четвертое место. Доля каждого из них равна 8,3 миллиарда долларов. Сын и дочь основателя Telegram Павла Дурова оказались на пятом месте — у них по 7,55 миллиарда долларов.