Forbes назвал самого состоятельного человека, разбогатевшего на криптовалюте

Соучредитель биржи криптовалюты FTX Сэм Бэнкман-Фрид накопил 22,5 миллиарда долларов до того, как ему исполнилось 30 лет. Его платформа позволяет покупать и продавать цифровые активы. В июле она получила от Coinbase Ventures и SoftBank 9000 миллионов долларов при оценке в 18 миллиардов долларов. Ежемесячно FTX на заключаются сделки на 3,4 триллиона долларов.

Биржа Сэма Бэнкмана-Фрида получает в среднем — 0,2% от каждой из этих сделок. Как подсчитал Forbes, это дает около 750 миллионов долларов почти безрисковой выручки и 350 миллионов при были за последние 12 месяцев.

В прошлом году принадлежащая Бэнкману-Фриду компания Alameda Research получила прибыль в размере одного миллиарда долларов. Мужчину начали приглашать на телевидение, чтобы он дал оценку видам криптовалюты, правилах торговли и будущему цифровых активов.

Четыре года назад у Сэма не было ни одного биткоина. Сейчас, за пять месяцев до своего 30-летия, он занимает 32-ю строчку в списке богатейших людей мира. За исключением Марка Цукерберга никто и никогда в истории не становился настолько богатым в этом возрасте.

Ирония ситуации состоит в том, что Бэнкман-Фрид не является истинно верующим в будущее криптовалюты человеком. Он всего лишь зарабатывает деньги и ему все равно, как это делать. Сэм признался журналу, что, если завтра будет выгоднее торговать фьючерсами на яблочный сок, он переквалифицируется.

В середине сентября Центробанк попросил замедлить платежи в пользу криптобирж из-за высоких рисков в развитии рынка виртуальных денег.