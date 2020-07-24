Forbes назвал разбогатевших в пандемию российских миллиардеров

Коронавирус ударил по многим представителям российского бизнеса, но некоторые только приумножили свое состояние во время пандемии — более чем на 70 миллиардов долларов.

Список предпринимателей, которые стали еще богаче на фоне ситуации с COVID-19, опубликовал Forbes. Состояние этих бизнесменов с середины марта росло самыми быстрыми темпами.

Первое место досталось Леониду Богуславскому и Сулейману Керимову. Первый заработал на росте акций компании DataDog, которые с 18 марта по 20 июля подорожали с 32 до 92 долларов за штуку. Инвестор владеет 8,2% ценных бумаг DataDog и увеличил свое состояние с 1,5 до 2,8 миллиарда долларов.

Семье сенатора от Дагестана Керимова принадлежит 78,6% крупнейшего в России золотодобытчика «Полюс». На росте акций состояние политика и его родственников выросло до 18,6 миллиардов долларов. Ранее оно оценивалось в 10 миллиардов.

На третьем месте оказался один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож. Но заработал он не на пандемии, а на новостях вокруг компании. Ее акции пошли в рост, когда стало известно, что «Яндекс» расстается со Сбербанком. Вероятное включение компании в индекс MSCI Russia тоже лишь подогрело интерес инвесторов. Это сделало Воложа богаче на 75% — его состояние достигло 2,1 миллиарда долларов.

В пятерку наиболее разбогатевших россиян вошли Олег Тиньков, прибавивший капитала на 63% (2,6 миллиарда долларов состояния вместо 1,6 миллиарда), и обладатель контрольного пакета МТС Владимир Евтушенков (+53% — с 1,5 до 2,3 миллиарда долларов).

В абсолютных значениях с начала пандемии российские миллиардеры разбогатели на 70,73 миллиарда долларов.

В число богатейших людей мира Forbes недавно включил основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, чье состояние оценивают в 70,8 миллиарда долларов.