Forbes назвал пять самых богатых наследников из России
Forbes представил обновленный список самых богатых наследников российских миллиардеров. В нем пять новых имен. Это трое детей Сулеймана Керимова и двое — бизнесмена Андрея Гурьева.
Всего в документе — 20 семей миллиардеров, на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов. Самым богатым наследником с состоянием в 18 миллиардов долларов снова стал Юсуф Алекперов. Он — единственный сын олигарха Вагита Алекперова.
Состав участников по сравнению с прошлым годом изменился на пять фамилий. Теперь одними из самых богатых детей стали сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.
По словам авторов рейтинга, список составлялся с учетом финансового состояния миллиардеров и количества их детей. Наследство — потенциальное, отмечают в Forbes.
Ранее журнал опубликовал список самых успешных россиян среди тех, кому не исполнилось 30 лет.