    21 мая 2020, 10:41

    Forbes назвал пять самых богатых наследников из России

    Эля Данилюк

    Forbes представил обновленный список самых богатых наследников российских миллиардеров. В нем пять новых имен. Это трое детей Сулеймана Керимова и двое — бизнесмена Андрея Гурьева.
    Forbes назвал пять самых богатых наследников из России

    Всего в документе — 20 семей миллиардеров, на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов. Самым богатым наследником с состоянием в 18 миллиардов долларов снова стал Юсуф Алекперов. Он — единственный сын олигарха Вагита Алекперова.

    Состав участников по сравнению с прошлым годом изменился на пять фамилий. Теперь одними из самых богатых детей стали сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.

    По словам авторов рейтинга, список составлялся с учетом финансового состояния миллиардеров и количества их детей. Наследство — потенциальное, отмечают в Forbes.

    Ранее журнал опубликовал список самых успешных россиян среди тех, кому не исполнилось 30 лет.