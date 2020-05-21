Forbes назвал пять самых богатых наследников из России

Всего в документе — 20 семей миллиардеров, на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов. Самым богатым наследником с состоянием в 18 миллиардов долларов снова стал Юсуф Алекперов. Он — единственный сын олигарха Вагита Алекперова.

Состав участников по сравнению с прошлым годом изменился на пять фамилий. Теперь одними из самых богатых детей стали сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.

По словам авторов рейтинга, список составлялся с учетом финансового состояния миллиардеров и количества их детей. Наследство — потенциальное, отмечают в Forbes.

Ранее журнал опубликовал список самых успешных россиян среди тех, кому не исполнилось 30 лет.