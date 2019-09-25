Forbes назвал крупнейшие иностранные компании в России

Годовая выручка компании Groupe Auchan в России составила 327,7 миллиарда рублей. Это лучший показатель среди всех иностранных — то есть более чем на 50% принадлежащих иностранным владельцам — компаний, работающих в России.

На втором месте рейтинга эксперты расположили автогиганта Toyota Motor. Его годовая выручка оценена в 313,2 миллиарда рублей. Третью строчку рейтинга заняла табачная Japan Tobacco International с выручкой в 303,4 миллиарда рублей. Четвертое место — также у табачного производителя, это Philip Morris International с выручкой в 296,5 миллиарда рублей. Топ-пять замкнула Volkswagen Group, которой удалось заработать за год в России 289,2 миллиарда рублей.

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Во второй пятерке расположились Leroy Merlin с выручкой в 275,8 миллиарда рублей, Pepsico (243,2 миллиарда рублей), автогигант Kia Motors (232,4 миллиарда рублей), Ikea (218 миллиардов рублей). Замыкающей списка стала компания Metro Cash&Carry с выручкой в 217,4 миллиарда рублей.

Всего первые 50 компаний списка заработали за 2018 год в России 6,4 триллиона рублей. Это на 10% больше, чем в предыдущем, 2017 отчетном году.