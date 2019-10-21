Forbes назвал имя нового долларового миллиардера

Его компания RingCentral базируется в Белмонте, американский штат Калифорния. Она предоставляет организациям корпоративные услуги, связанные с телефонной связью, обменом сообщениями, видеоконференциями. 3 октября RingCentral объявила о сделке с американским поставщиком телекоммуникационного оборудования Avaya. Теперь компания Шмуниса — ее партнер на новой облачной платформе.

Forbes опубликовал имена богатейших бизнесменов России Подробнее

По условиям сделки, RingCentral выплатит Avaya 500 миллионов долларов, в том числе аванс в размере 375 миллионов долларов и инвестиции в привилегированные акции на 125 миллионов долларов. В итоге компания украинца получит доступ к 100 миллионам пользователей Avaya, хотя ранее она обладала сведениями о двух миллионах пользователей. Сделка поможет погасить значительный долг.

После объявления о сделке акции RingCentral возросли в цене на 28% и продолжают расти. Рыночная капитализация компании уже превышает 14 миллиардов долларов.

По оценкам Forbes, теперь состояние Шмуниса оценивается в 1,3 миллиарда долларов. А бюджет его партнера Влада Вендрова, выпускника университета в Санкт-Петербурге, — 600 миллионов долларов.

RingCentral отказался от комментариев.

Шмунис родился на Украине, в 1970-х годах его семья иммигрировала в США. Бизнесмен окончил Университет штата Калифорния в Сан-Франциско и получил степень магистра в области компьютерных наук.

Перед запуском RingCentral Шмунис в 1992 году основал Ring Zero Systems. Это была компания по разработке программного обеспечения для корпоративных коммуникаций. Стартап предлагал производителям компьютеров приложение под систему Windows, которое принимало и доставляло звонки и голосовую почту. В 1998 году Ring Zero купила компания Motorola за неизвестную сумму. А в 1999-м Шмунис запустил RingCentral вместе с Вендровым, который до этого работал инженером в RingZero и Motorola.