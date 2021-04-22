Forbes назвал богатейших россиян

Российская версия журнала Forbes составила ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. На первом месте оказался владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние издание оценило в 29,1 миллиарда долларов.

Номер один в прошлогоднем рейтинге — владелец «Норникеля» Владимир Потанин — в этот раз стал вторым. Он заработал 27 миллиардов долларов. Тройку лидеров замкнул владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 миллиарда долларов).

Следующие места разделили генеральный директор «Лукойла» Вагит Алекперов и председатель правления ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. Они заработали по 24,9 миллиарда долларов.

За ними следуют владелец Volga Group Геннадий Тимченко (22 миллиарда), основатель холдинга «Металлоинвест» Алишер Усманов (18,4 миллиарда), основной бенефициар международного производителя удобрений «Еврохим» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрей Мельниченко (17,9 миллиарда).

Впервые в топ-10 рейтинга вошел основатель Telegram Павел Дуров. Он оказался на девятом месте с 17,2 миллиарда долларов. В прошлом году Дуров занимал 30-е место. Его активы оценивали в 3,4 миллиарда.

В десятку также попал сенатор Сулейман Керимов. Его состояние оценили в 15,8 миллиарда долларов. Его семье принадлежит, по данным издания, 76,3% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт Махачкала.

Всего в рейтинг вошли 200 бизнесменов, чье состояние больше 550 миллионов долларов.