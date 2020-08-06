Forbes назвал блогеров TikTok, которые стали долларовыми миллионерами

При этом редакция Forbes не учитывала тех известных блогеров, которые получили популярность в других соцсетях и только потом пришли в TikTok. Всего в рейтинге семь человек.

Самой богатой оказалась Эддисон Рэй Истерлинг, она за год заработала порядка пяти миллионов долларов. У нее уже подписаны контракты с известными брендами, такими как Reebok, Daniel Wellington и American Eagle. Каждое ее танцевальное видео смотрят десятки миллионов человек.

На второй и третьей строчках расположились сестры Чарли и Дикси ДʼАмелио, их годовой доход составил четыре миллиона долларов и 2,9 миллиона долларов соответственно.

Дальше идет Лорен Грэй с 2,6 миллиона долларов. На пятом месте оказался Джош Ричардс (1,5 миллиона долларов), на шестом и седьмом — Майкл Ле и Спенсер Икс с примерно одинаковым доходом в 1,2 миллиона долларов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что китайское приложение TikTok должно быть продано американской компании до 15 сентября, в противном случае власти США заблокируют его на своей территории.