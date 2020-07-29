Российские компании сократили фонды оплаты труда

В апреле–июне фонд оплаты труда в российских компаниях сокращался. Из-за пандемии в апреле он упал на 6%, в мае — на 7,6%, в июне — на 4%, говорится в исследовании рынка труда «Работы.ру» и «Сберданных».

Сокращение фонда оплаты труда может свидетельствовать как об увольнении персонала, так и о снижении выплат работникам, отметили «Известия». При этом в некоторых отраслях расходы на зарплаты сотрудникам росли.

Сильнее всего фонд оплаты труда увеличился в июне в сфере телекоммуникаций (на 11,3% к июню 2019 года). В металлургических компаниях и на госслужбе рост составил 5,2%. В компаниях, предоставляющих финансовые услуги — 4,3%, в строительстве инженерных сооружений — 2,7%, в производстве бумаги — 2,3%, в социальных услугах — 2,2%, в медицине — 2,1%, в образовании —1,3%.

Наибольшее сокращение фонда оплаты труда произошло в гостиничном бизнесе и сфере общепита (падение на 27,8%). Далее идут турагентства (–23,9%), персональные услуги (–20,8%), аренда и лизинг (–18,8%), кинотеатры (–18,6%), воздушный транспорт (–17,3%), казино (–16,2%), страхование (–15,3%).

При этом ведущие корпорации, как сообщалось ранее, несмотря на пандемию, не стали сокращать зарплаты и увольнять сотрудников.