Фонд развития промышленности Петербурга предоставит кредиты двум предприятиям | 360°

28 октября 2022, 13:07
Фонд развития промышленности Петербурга предоставит кредиты двум предприятиям
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале рассказал о предоставлении двум промышленным предприятиям кредитов на сумму 200 миллионов рублей от Фонда развития промышленности. Об этом написало АБН.
«Сегодня одна из важных задач городского правительства — поддержать промышленность, в том числе предприятия, продукция которых позволяет нарастить уровень нашей импортонезависимости», — написал он.
Реклама
Деньги предоставят предприятию АО «ЦНИИ „Электрон“», которое изготавливает и выпускает фотоэлектронные приборы. Также компания «Петерпайп», специализирующаяся на производстве труб разного размера, получила финансовую поддержку.
Реклама
На данный момент Фонд предоставляет займы по ставке от 1% до 5% годовых сроком до семи лет.
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама