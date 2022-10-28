Фонд развития промышленности Петербурга предоставит кредиты двум предприятиям | 360°

Деньги 28 октября 2022, 13:07 Фонд развития промышленности Петербурга предоставит кредиты двум предприятиям

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков в своем Telegram-канале рассказал о предоставлении двум промышленным предприятиям кредитов на сумму 200 миллионов рублей от Фонда развития промышленности. Об этом написало АБН.

«Сегодня одна из важных задач городского правительства — поддержать промышленность, в том числе предприятия, продукция которых позволяет нарастить уровень нашей импортонезависимости», — написал он.

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Деньги предоставят предприятию АО «ЦНИИ „Электрон“», которое изготавливает и выпускает фотоэлектронные приборы. Также компания «Петерпайп», специализирующаяся на производстве труб разного размера, получила финансовую поддержку.

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На данный момент Фонд предоставляет займы по ставке от 1% до 5% годовых сроком до семи лет.