Половина компаний в РФ сохранила или нарастила фонд оплаты труда

Сохранили или нарастили фонд оплаты труда (ФОТ) по сравнению с предыдущим периодом в 2020 году 55,7% российских компаний. Речь идет о зарплате, премиях, надбавках и компенсациях.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на опрос института бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в котором приняли участие руководители и владельцы 5,3 тысяч компаний со всех регионов России.

«Мониторинг показал, что 55,7% компаний не снизили ФОТ или даже немного нарастили по сравнению с 2019 годом. Еще 26,4% снизили фонд не более чем на 30%. Оставшиеся 17,9% — более чем наполовину», — сказано в исследовании.

Предприниматели сообщили, что пандемия ковида затронула большинство предприятий. Выручка сократилась у 80% компаний. При этом рынок покинули только 3,1% предприятий. На деградировавший спрос на товары и услуги пожаловались 78,8% респондентов.

В будущее предприниматели смотрят достаточно пессимистично.

«У трети наблюдается дальнейшее снижение оборотов. Каждый десятый указал, что их компания готовится к закрытию. Основной трудностью, по мнению большинства, стало то, что спрос на продукцию с момента начала пандемии так и не восстановился», — уточняется в исследовании.

О том, что готовят бизнес к закрытию, сообщили 9,7% опрошенных российских предпринимателей.