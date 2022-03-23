Федеральная налоговая служба (ФНС) ускорила проверки деклараций россиян для получения социальных и имущественных налоговых вычетов. Теперь проверки должны занимать максимум 15 дней, сообщил РБК.

Раньше на проверки по социальным вычетам давалось три месяца (еще месяц — на перечисление возврата), а по имущественным — месяц и 15 дней на зачисление. Руководство ФНС разослало в налоговые инспекции распоряжение о необходимости ускорить закрытие проверок. Люди смогут быстрее получить возвраты по налогам в условиях санкционного давления.

Налоговый вычет — это сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого выплачивается НДФЛ. Имущественный вычет полагается при покупке и строительстве жилья, погашении ипотеки, продаже недвижимости. Социальный вычет позволяет частично восполнить затраты на лечение, обучение, пенсионное страхование, занятия спортом.

Право на налоговые вычеты имеют все официально работающие россияне. Возврату подлежит только сумма уплаченного налога. За 2020 год налоговыми вычетами воспользовались несколько миллионов человек.