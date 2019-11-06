ФНС заподозрило Всемирный банк в подтасовках при формировании рейтинга Doing Business

Российская налоговая служба осталась в недоумении из-за доклада «Ведение бизнеса» Всемирного банка. Исследовательская группа ссылается на данные анонимных респондентов, которые не соответствуют данным отечественных экспертов.

Вопросы вызвала методология части раздела «уплата налогов», которая касается времени подготовки налоговых деклараций, их предоставления в налоговую службу и уплаты налогов. Также вопросы вызвали показатели числа налоговых платежей и общей налоговой нагрузки.

Рейтинг 2020 года ссылается на 228 респондентов, 22 из которых участвовали в опросах раздела налогообложения. Всемирный банк не раскрывает данные опрошенных. Однако отмечается, что большинство из них являются международными консалтинговыми компаниями, которые практически не взаимодействуют с малым бизнесом.

Согласно результатам рейтинга, затраты времени на взаимодействие с налоговой службой составили 159 часов в год. Однако одна из наиболее популярных автоматизированных систем ведения бухгалтерского и налогового учета компания 1С предоставила данные о затратах не более 32 часов в год. Она сформировала результаты на основании опроса 43 компаний, которые профессионально оказывают бухгалтерские услуги 909 компаниям из 23 городов РФ.

Опросы самой ФНС, в которых использовалась методология рейтинга Doing Business, показали затраты не более 10 часов.

Вопросы вызвали и некоторые другие параметры. Например, количество платежей, которое, фактически, сократилось в России, и оценка процедуры регистрации предприятий. Также РБК привел комментарий Всемирного банка о сокращении времени на рассмотрение заявок на возмещение НДС с 90 до 61 дня. Но публичный рейтинг 2020 года содержит данные о 19 неделях, то есть 133 днях.

Расхождение в данных вызвало интерес российского ведомства к данным, которые Всемирный банк получил от своих респондентов.

На данный момент Минфин РФ и ФНС РФ обращались с просьбой ко Всемирному банку о разъяснении более 20 раз. В ведомствах подчеркнули, что речь идет именно об анонимных сведениях о работе российской системы налогообложения, а не информации об опрошенных лицах. Таким образом, ФНС хочет провести анализ и внести необходимые изменения в существующий порядок работы.

Всемирный банк не предоставил никаких конкретных данных. Из-за этого в ФНС России назвали рейтинг непрозрачным.

Директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Кирилл Никитин проанализировал рейтинг Всемирного банка и напомнил, что любой рейтинг и его методология всегда имеют элемент субъективизма и недостатки.

Никитин отметил, что за последние годы Россия совершила в рейтинге прорыв из второй сотни в середину первой, и это заслуга, в первую очередь, ФНС. Речь и о реинжиниринге процессов налогового контроля, ведения налогового учета, а также составления и подачи налоговой отчетности, и об их автоматизации и стандартизации.

«Уверен, что профессиональные бухгалтерские аутсорсинговые компании как никто другой оценили прогресс в этой области», — заявил эксперт.

Несовершенство методологии Никитин усмотрел в росте числа платежей после передачи ФНС функций сборов.

«Платежей больше не стало, а вот количество адресатов для общения у налогоплательщика уменьшилось», — подчеркнул экономист.

Одной из причин «задержки» России в рейтинге Никитин назвал то, что в России обязательные взносы в фонды лежат на работодателе и оказываются учтенными в полном объеме. Тогда как в большинстве других стран разделение их между работником и работодателем происходит примерно поровну.