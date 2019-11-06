ФНС заподозрило Всемирный банк в подтасовках при формировании рейтинга Doing Business
Вопросы вызвала методология части раздела «уплата налогов», которая касается времени подготовки налоговых деклараций, их предоставления в налоговую службу и уплаты налогов. Также вопросы вызвали показатели числа налоговых платежей и общей налоговой нагрузки.
Рейтинг 2020 года ссылается на 228 респондентов, 22 из которых участвовали в опросах раздела налогообложения. Всемирный банк не раскрывает данные опрошенных. Однако отмечается, что большинство из них являются международными консалтинговыми компаниями, которые практически не взаимодействуют с малым бизнесом.
Согласно результатам рейтинга, затраты времени на взаимодействие с налоговой службой составили 159 часов в год. Однако одна из наиболее популярных автоматизированных систем ведения бухгалтерского и налогового учета компания 1С предоставила данные о затратах не более 32 часов в год. Она сформировала результаты на основании опроса 43 компаний, которые профессионально оказывают бухгалтерские услуги 909 компаниям из 23 городов РФ.
Опросы самой ФНС, в которых использовалась методология рейтинга Doing Business, показали затраты не более 10 часов.
Вопросы вызвали и некоторые другие параметры. Например, количество платежей, которое, фактически, сократилось в России, и оценка процедуры регистрации предприятий. Также РБК привел комментарий Всемирного банка о сокращении времени на рассмотрение заявок на возмещение НДС с 90 до 61 дня. Но публичный рейтинг 2020 года содержит данные о 19 неделях, то есть 133 днях.
Расхождение в данных вызвало интерес российского ведомства к данным, которые Всемирный банк получил от своих респондентов.
На данный момент Минфин РФ и ФНС РФ обращались с просьбой ко Всемирному банку о разъяснении более 20 раз. В ведомствах подчеркнули, что речь идет именно об анонимных сведениях о работе российской системы налогообложения, а не информации об опрошенных лицах. Таким образом, ФНС хочет провести анализ и внести необходимые изменения в существующий порядок работы.
Всемирный банк не предоставил никаких конкретных данных. Из-за этого в ФНС России назвали рейтинг непрозрачным.
Директор центра налоговой политики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Кирилл Никитин проанализировал рейтинг Всемирного банка и напомнил, что любой рейтинг и его методология всегда имеют элемент субъективизма и недостатки.
Никитин отметил, что за последние годы Россия совершила в рейтинге прорыв из второй сотни в середину первой, и это заслуга, в первую очередь, ФНС. Речь и о реинжиниринге процессов налогового контроля, ведения налогового учета, а также составления и подачи налоговой отчетности, и об их автоматизации и стандартизации.
«Уверен, что профессиональные бухгалтерские аутсорсинговые компании как никто другой оценили прогресс в этой области», — заявил эксперт.
Несовершенство методологии Никитин усмотрел в росте числа платежей после передачи ФНС функций сборов.
«Платежей больше не стало, а вот количество адресатов для общения у налогоплательщика уменьшилось», — подчеркнул экономист.
Одной из причин «задержки» России в рейтинге Никитин назвал то, что в России обязательные взносы в фонды лежат на работодателе и оказываются учтенными в полном объеме. Тогда как в большинстве других стран разделение их между работником и работодателем происходит примерно поровну.