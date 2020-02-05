ФНС вдвое снизила долги по социальным платежам с 2017 года

ФНС получила право контролировать взносы с 1 января 2017 года. Но, по данным Счетной палаты, передача дел затянулась. Окончательно налоговики начали заниматься этой работой с марта 2018 года. Тогда сумма задолженности составляла 783 миллиарда рублей.

Пока сборы курировали сами внебюджетные фонды, долг ежегодно рос на 100 миллиардов рублей. К 2020-му он мог достичь одного триллиона. Когда дело передали ФНС, то уже к концу 2018 года задолженность снизилась на 68%. 254,6 миллиарда рублей ведомство взыскало с должников. Остальная сумма — долги фирм-банкротов или компаний и предпринимателей, которые прекратили работать.

С 2017 по 2019 год налоговикам удалось взыскать с банкротов 78 миллиардов рублей, это в три раза больше, чем могли взыскать сами внебюджетные фонды. Реальное снижение долга за 2018 год составило около 7%, за 2019 год — около 5%.

Важным показателем эффективности работы ФНС по администрированию социальных платежей стало то, что долги по платежам стали расти в два раза медленнее, чем в то время, когда их собирали сами фонды.

За все время контроля платежей налоговиками социальные фонды получили 120 миллиардов рублей поступлений. Хотя могли получить 300 миллиардов рублей долга. Таких показателей удалось добиться путем правильно выстроенной работы налоговой службы и за счет изменения налогового администрирования, которое позволило вывести из тени многие виды бизнеса.