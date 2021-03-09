ФНС ужесточит правила трат в пользу головных компаний

В России планируют ужесточить контроль за платежами российских «дочек» в пользу их головных структур. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на официальные документы.

Речь идет о запрете налоговой службы на понижение налога на прибыль, если задействованы расходы в интересах зарубежного акционера.

Эксперты полагают, что ужесточение не повредит бизнесу, который полностью сосредоточен в России. Что касается иностранных групп, то им как раз придется платить больше налогов. Тем не менее это пока только прогноз, и многое зависит от того, какой политикой будут руководствоваться сотрудники налоговой службы на практике.

Если головная организация потратила средства, перечисленные российской «дочкой» на весь бизнес в целом, а не конкретно на российское подразделение, то это перечисление не будет учитываться налоговой службой.

В частности, ФНС поясняет, какие виды трат не будут учитываться в пользу «дочки». Например, разработка стратегии развития международной группы в целом или по отдельным ее сегментам и регионам, а также другие критерии.

ФНС в любом случае не будет засчитывать платеж в пользу «дочки», если у головной структуры нет прямой необходимости в тратах по данному платежу.

Руководитель практики трансфертного ценообразования и партнер PwC Наталия Козлова пояснила, что цель ФНС в том, чтобы российским холдинговым компаниям разрешить не перевыставлять централизованно понесенные расходы на дочерние структуры — как на российские, так и на иностранные.