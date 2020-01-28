    28 января 2020, 16:26

    ФНС упростит работу бизнеса за счет новых технологий

    Юлия Булыгина

    Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит внедрять современные технологии. Как заявил глава ФНС Даниил Егоров, новые технологии касаются не только электронных сервисов, но и взаимодействия с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом.

    «Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов. Мы пытаемся их забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты», — отметил Даниил Егоров.

    В качестве примера глава ФНС назвал работу с самозанятыми, которая полностью осуществляется через приложение. В перспективе аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения.

    Егоров напомнил, что с 2021 года отменяется отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций. Это не только снизит нагрузку на бизнес, но сэкономит ресурсы самой налоговой, которая ежегодно проверяла почти один миллион деклараций. В то же время он пообещал, что налоговики будет направлять плательщикам сообщение об исчисленной сумме для сверки. Налогоплательщикам останется только внести деньги.

    «Налоговый орган проводит контрольный расчет и направляет его налогоплательщику, то есть фактически мы сверяемся с ним. Если сумма не отличается от той суммы, что налогоплательщик заплатил — значит, все обязательства исполнены. Если данные расходятся, у налогоплательщика будет 10 дней, чтобы представить дополнительные документы», — пояснила заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук.

    Налоговая также отменила обязанность по ежеквартальному представлению авансовых расчетов за имущество.

    В ФНС напомнили, что с 1 января 2020 года заработал Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). Теперь компаниям не нужно дублировать отчетность в органы статистики, налоговая служба сама передаст необходимые документы.