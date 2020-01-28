ФНС упростит работу бизнеса за счет новых технологий

Федеральная налоговая служба (ФНС) продолжит внедрять современные технологии. Как заявил глава ФНС Даниил Егоров, новые технологии касаются не только электронных сервисов, но и взаимодействия с налогоплательщиками, в частности, с бизнесом.

«Наша концепция заключается в сокращении непроизводственных издержек компаний, которыми является администрирование налогов. Мы пытаемся их забрать на свой борт, чтобы люди занимались своим делом, а мы на основании первичных данных занимались своим и давали такие модели налогообложения, которые позволят бизнесу только подтверждать наши расчеты», — отметил Даниил Егоров.

В качестве примера глава ФНС назвал работу с самозанятыми, которая полностью осуществляется через приложение. В перспективе аналогичный принцип будет поэтапно внедряться в другие системы налогообложения.

Егоров напомнил, что с 2021 года отменяется отчетность по земельному и транспортному налогам для организаций. Это не только снизит нагрузку на бизнес, но сэкономит ресурсы самой налоговой, которая ежегодно проверяла почти один миллион деклараций. В то же время он пообещал, что налоговики будет направлять плательщикам сообщение об исчисленной сумме для сверки. Налогоплательщикам останется только внести деньги.

«Налоговый орган проводит контрольный расчет и направляет его налогоплательщику, то есть фактически мы сверяемся с ним. Если сумма не отличается от той суммы, что налогоплательщик заплатил — значит, все обязательства исполнены. Если данные расходятся, у налогоплательщика будет 10 дней, чтобы представить дополнительные документы», — пояснила заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук.

Налоговая также отменила обязанность по ежеквартальному представлению авансовых расчетов за имущество.

В ФНС напомнили, что с 1 января 2020 года заработал Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО). Теперь компаниям не нужно дублировать отчетность в органы статистики, налоговая служба сама передаст необходимые документы.