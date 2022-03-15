ФНС России в отдельных случаях не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека

В России, по данным основных поставщиков, нет проблем с обеспечением рынка кассовой лентой. Во время переориентации логистических цепочек локальные кратковременные перебои с поставками все же возможны, поэтому ФНС не планирует привлекать пользователей ККТ к ответственности за отсутствие бумажного чека.

Штрафов не будет, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам. В данном случае, подчеркнули в ведомстве, это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины.

Минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям электронные чеки. В таких случаях обязательно получить согласие покупателя на его формирование. Документ направят на номер телефона или адрес электронной почты.

Бумажный чек может не потребоваться в случае согласия покупателя на его получение через сервис «Мои чеки онлайн» и при указании в чеках номера телефона или адреса электронной почты. В этом случае чеки в электронном виде можно дополнительно не направлять покупателю — они автоматически загрузятся в сервис.

Сервис «Мои чеки онлайн» запущен ФНС России в 2021 году. Он предоставляет для покупателей возможность хранить электронные чеки в одном месте, а также получать различные бонусы от партнеров проекта за предоставление им доступа к чекам.

Сейчас сервисом «Мои чеки онлайн» пользуется около 1,5 миллиона покупателей. Ежедневно в электронном виде выбивается более 30 миллиона чеков.