Глава ФНС оценил удар коронавируса по налоговой системе в России

Глава ФНС Даниил Егоров подвел итоги работы налоговых органов за первые восемь месяцев 2020 года. Заседание расширенной коллегии ведомства состоялось в режиме видеоконференции.

В начале заседания Егоров отметил, что пандемия коронавируса и ограничения, которые из-за нее ввели, сильно изменила среду работы ведомства. Однако ФНС смогла адаптироваться к новым реалиям и осуществила свои функции в полной мере.

Несмотря на ряд ограничений в администрировании по контрольной и судебной работе, задолженности, динамика поступлений налогов сохранилась на соответствующем уровне Даниил Егоров.

В одно время с постепенным снятием ограничительных мер в стране и восстановлением активности бизнеса начал постепенно сокращаться разрыв между динамикой поступлений текущего и прошлого годов. По итогам января-августа поступления снизились на 12% и составили 13,2 трлн рублей, тогда как в июне и августе — на 17 и 14% соответственно. Поступления в федеральный бюджет составили 5,36 трлн рублей.

В результате к консолидированный бюджет за восемь месяцев текущего года поступили следующие доходы, администрируемые ФНС:

налог на прибыль — 2,7 трлн рублей;

налог на добавленную стоимость (НДС) — 2,6 трлн рублей;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 2,5 трлн рублей;

налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — 2,6 трлн рублей.

При этом поступления по ненефтегазовым доходам за этот период снизились на 2,6%. По НДС они сохраняются почти на уровне прошлого года — поступило 2,6 трлн рублей, что на 1,4% меньше результата 2019-го. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, которую вызвала пандемия, положительную динамику показали и страховые взносы — в бюджет поступило 4,56 трлн рублей — на 2% больше, чем в прошлом году.

В плюс ушли и доходы по НДФЛ, которые увеличились на 2,6% процента по сравнению с 2019 годом и достигли 2,5 трлн рублей. Поступления в этой категории показывают постепенное восстановление доходов россиян на уровень до пандемии. В первые месяцы после ввода ограничений они снизились — в апреле на 19%, в мае на 14%. С начала лета сумма поступлений начала расти — в июне — на 2,8%, в июле — на 6,1%, в августе — на 14,5%.

О восстановлении деловой активности также свидетельствуют данные автоматизированной системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ). Постепенно начала восстанавливаться выручка: в июле она выросла на 3,7% по сравнению с мартом, а в августе — на 4%.

За первое полугодие 2020 года количество проверок снизилось на 65%: с 4,9 до 1,7 тысяч. Это произошло из-за моратория на проведение проверок во втором квартале текущего года. В результате сумма поступлений по контрольно-аналитической работе снизилась до 135 млрд рублей (на 15%). При этом поступления по аналитической работе увеличились до 64 млрд рублей (на 4,5%). 48% от этих средств уплатили вне рамок налоговых проверок — плательщики уточнились добровольно.

Из-за ситуации с коронавирусом в стране временно прекратили взыскание задолженностей. Из-за этого долг вырос на сумму более 300 млрд рублей.

«За счет этой меры удалось обеспечить почти полностью бесконфликтные отношения с налогоплательщиками в период активной фазы ограничений деловой активности. Приоритет был отдан мягким мерам урегулирования долга», — подчеркнул руководитель ФНС России.

Даниил Егоров рассказал и о других мерах поддержки, которые государство оказало налогоплательщикам из-за пандемии. В их числе:

— субсидии на сохранение численности работающего персонала. Их выдали 2,2 млн компаний с 7,5 млн работников. Общая сумма составила 90,9 млрд рублей;

— субсидии на дезинфекцию и профилактику. Их получили 293 тыс. компаний с 1 млн сотрудников. Общая сумма достигла 11,6 млрд рублей;

— освобождение от уплаты налогов и взносов за второй квартал 2020 года. Этой мерой воспользовались 2 млн субъектов МСП из пострадавших отраслей и социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма составила 75 млрд рублей по уже поданным декларациям;

— компании получили отсрочки на 30 млрд рублей, а рассрочки — на сумму более 25 млрд рублей.

Чтобы оперативно взаимодействовать с бизнесом, мониторить экономику и доходы бюджета появились Ситуационные центры. За весь период пандемии они обработали более 20 тысяч обращений, что помогло правительству выработать необходимые решения по поддержке налогоплательщиков.

Регулировать вопросы о предоставлении рассрочек и отсрочек помогли Долговые центры, которые взаимодействовали с налогоплательщиками адресно. С апреля 2019 года такие организации работают девяти регионах: Волгоградской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Саратовской, Ульяновской областях, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике и Приморском крае. По словам главы ФНС, после 1 октября 2020 года эти центры появятся еще в девяти субъектах РФ.

Во время пандемии количество жалоб по налоговым спорам, которые рассмотрело ведомство, сократилось на 17,2%. При этом заработала система ежедневного сбора информации о любых обращениях, которые касались предоставления мер господдержки.

«Полученная информация использовалась для решения вопросов об изменении отдельных параметров и правил мер поддержки в режиме онлайн. В дальнейшем мы используем этот опыт при решении ключевой задачи досудебного блока — развитии обратной связи с источником возникновения спора», — отметил Егоров.

В ходе заседания он также рассказал о развитии единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Из региональных систем туда загрузили более 77 млн записей всех типов, которые были зарегистрированы в 2006–2018 годах. Этот показатель составляет 99,94% от планового числа конвертации, которое установил Минюст России.

Даниил Егоров также напомнил, что единый налог на вмененный доход (ЕНВД) прекратит действовать с 1 января 2021 года. Это произойдет автоматически — подавать заявление о прекращении применения этого режима не нужно. Однако до конца 2020 налогоплательщики должны выбрать альтернативный налоговый режим. Если организация или предприниматель не сделают этого самостоятельно, их переведут на общий режим налогообложения. Выбрать наиболее подходящий режим можно через специальный сервис на сайте ФНС России.