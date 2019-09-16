ФНС России опровергла утечку данных с контрольно-кассовой техники

В Федеральной налоговой службе опровергли факт несанкционированного доступа к данным контрольно-кассовой техники. В ведомстве сообщили, что данные, о которых писали в СМИ, передавалась в рамках отдельной коммерческой услуги «Дримкас кабинет», который никак не связан с работой онлайн-касс и не содержал фискальных данных кассовой техники.

«Утечки фискальных данных с контрольно-кассовой техники не зафиксировано. Защищенный контур данных не нарушен, несанкционированного доступа к информации на контрольно-кассовой технике не было. Техника работает штатно и может применяться далее в установленном порядке. Информацию, оказавшуюся в открытом доступе, передавали не через защищенные каналы оператора, а в рамках отдельной услуги», — отметили в ФНС России.

Также в ведомстве заявили, что проводят проверку в отношении работы оператора фискальных данных «Дримкас» и передаваемой информации в рамках коммерческих сервисов. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.

«Законодательство Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники возлагает обязанность по обеспечению защиты фискальных данных и иных сведений, полученных операторами фискальных данных от пользователей контрольно-кассовой техники, покупателей (клиентов) и налоговых органов, на операторов фискальных данных», — отметили в ведомстве.