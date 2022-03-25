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    25 марта 2022, 22:43

    ФНС разъяснила порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

    Александра Ломейко

    В России изменился порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль. Процесс заполнения декларации останется прежним, а срок платежа перенесли на месяц.

    Письмо с разъяснениями Федеральная налоговая служба направила в территориальные органы. В нем указано, что перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый квартал 2022 года.

    Перенос срока, подчеркнули в ФНС, позволит внести авансовый платеж с учетом реальных финансовых показателей за первый квартал.

    Срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал компаниям продлили до 28 апреля. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

    Расчет платежа основывается на результатах работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года. Предприятия, считают в правительстве, смогут благодаря этому сохранить в хозяйственном обороте ликвидность на сумму более 320 миллиардов рублей.