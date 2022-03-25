ФНС разъяснила порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль

В России изменился порядок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль. Процесс заполнения декларации останется прежним, а срок платежа перенесли на месяц.

Письмо с разъяснениями Федеральная налоговая служба направила в территориальные органы. В нем указано, что перенос срока уплаты ежемесячного авансового платежа не меняет порядок заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за первый квартал 2022 года.

Перенос срока, подчеркнули в ФНС, позволит внести авансовый платеж с учетом реальных финансовых показателей за первый квартал.

Срок уплаты авансового платежа по налогу на прибыль за первый квартал компаниям продлили до 28 апреля. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Расчет платежа основывается на результатах работы компании по итогам девяти месяцев прошлого года. Предприятия, считают в правительстве, смогут благодаря этому сохранить в хозяйственном обороте ликвидность на сумму более 320 миллиардов рублей.