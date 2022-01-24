ФНС разъяснила, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов

В России с 1 января 2021 года НДФЛ облагают совокупный процентный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необлагаемой суммы. Рассчитать ее поможет несложная формула, которую напомнили в Федеральной налоговой службе.

Необлагаемую сумму можно узнать, если умножить один миллион рублей на ключевую ставку ЦБ на 1 января данного года. Доходы от вкладов за год будут играть главную роль, поскольку размер вклада и ставка могут нивелировать эффект друг друга.

В ФНС привели несколько примеров, чтобы объяснить налоговый процесс. В первом ведомство указало на открытый в 2020 году физическим лицом вклад в размере 710 тысяч рублей по ставке 4,5%. В июле 2021 года срок вклада закончился, общий доход за 2021 год составил 31 950 рублей. Налогоплательщик сразу же переложил эти 710 тысяч рублей в другой банк — уже по ставке 8%. Проценты при этом ему выплачивали ежемесячно. По новому вкладу до конца 2021 года житель России получил еще 23 666 рублей.

Совокупный процентный доход по вкладам в российских банках, выплаченный в 2021 году, в описанном случае составит 55 616 рублей. Ключевая ставка Банка России на 1 января 2021-го равнялась 4,25%, то есть необлагаемый процентный доход физического лица за год — 42 500 рублей. Сумма налога к уплате составит 1705 рублей, где разницу 55 616 и 42 500 рублей умножат на 13%.

Налоговая нагрузка в примере равна 3,1%, а влияние налога на доходность по вкладу — всего 0,24%.

Ведомство описало и другой случай, когда физическое лицо открыло в январе 2021 года вклад в размере 1,1 миллиона рублей на два года по ставке 3,5%. С учетом ежемесячных выплат полученный по итогам 2021-го доход равняется 35 291 рублю, что ниже необлагаемого минимума в 42 500 рублей. НДФЛ в этом случае платить не придется.

Так как гражданин открывал вклад на два года, то условия по ставке 3,5% сохранятся и в 2022 году. На начало этого года ставка ЦБ составила уже 8,5%, то есть необлагаемый минимум вырос до 85 тысяч рублей. Вклад пополняемый, и житель РФ в январе 2022 года положил на него еще один миллион рублей, доведя сумму до 2,1 миллиона. По итогам 2022-го доход с этого вклада составит 70 583 рубля, что снова ниже необлагаемого минимума в 2022 году. НДФЛ платить не придется.

Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения дохода. При этом изменение размера валютного вклада, вызванное курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учитывают.

Под налогообложение не попадают доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу.

Впервые уплатить налог за 2021 год вкладчикам придется до 1 декабря 2022 года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает его сумму по окончании года на основе сведений от банков и направит физическому лицу уведомление на уплату НДФЛ.

С 1 января по 1 февраля 2022 года банки должны сообщить в налоговые органы информацию о суммах выплаченных процентов по вкладам (остаткам на счетах) в отношении каждого физического лица, которому производились такие выплаты в течение 2021 года. Информацию направят без детализации по размеру самого вклада, сроку его открытия и процентной ставки.

Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять россиянам не придется.