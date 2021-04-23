ФНС рассказала об упрощенном оформлении налогового вычета

С 21 мая оформить налоговый вычет можно будет автоматически, без сбора документов и посещения налоговой инспекции. Об этом сообщила «Российская газета».

Речь идет о расходах на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). Часть налога в этих случаях можно вернуть.

Для оформления вычета нужно будет заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС.

Проверку будут проводить в течение месяца вместо трех, а деньги вернутся в срок до 15 дней вместо 30, сообщили изданию в Федеральной налоговой службе.

О возможности получения вычета в упрощенном порядке также предупредят в личном кабинете. Там должно появиться предварительно заполненное заявление, которое формируется автоматически после проверки полученных от банка данных.

Там же можно будет отследить процесс получения вычета: от момента подписания предзаполненного заявления до возврата налога.

О том, можно ли получить налоговый вычет в упрощенном порядке, расскажут в банке, с которым заключен договор на приобретение имущества или ведение ИИС.