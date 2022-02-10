ФНС раскрыла размеры сборов повышенного налога на большие зарплаты в России

За 2021 год, после ввода новой налоговой ставки в 15% на высокие доходы россиян, в федеральный бюджет дополнительно поступили примерно 82,7 миллиарда рублей. Ставка распространяется на тех, чьи доходы составляют больше пяти миллионов в год. Больше половины из этой суммы поступает из Москвы. Однако в десятке первых регионов оказались также Челябинская область и республика Дагестан, отметил РБК.

Пересчет размера НДФЛ для тех, кто получает доходы больше пяти миллионов в год, ввели в России в 2020 году. С такой инициативой выступил российский президент Владимир Путин. Он отметил, что есть необходимость финансировать лечение редких детских болезней в стране.

Общая сумма сборов с тех, с кого исчислялось 15% вместо прежних 13%, составила 636 миллиардов рублей. 553 миллиарда из этой суммы поступило в бюджеты российских регионов. Однако, как пояснили в министерстве финансов РФ, для самих регионов больших перемен при этом не наступило.

Повышенной ставкой облагаются не все доходы указанных россиян. Только та их часть, которая превышает сумму в пять миллионов в год. Учитываются не только зарплаты, но и доходы от операций с ценными бумагами, выигрыши в лотерею. Однако не включаются разовые или нерегулярные доходы, которые фактически не влияют на финансовый статус людей.