ФНС попросили проверить компании по доставке из-за самозанятых курьеров

Агрегаторы доставки массово переводят курьеров в самозанятые ради экономии на налоговых выплатах. Об этом заявили компании рыбной отрасли, развивающие свою розницу и e-commerce. Они обратились в Федеральную налоговую службу с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

Письмо на имя заместителя главы ФНС Дмитрия Сатина было направлено от Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (АПТПРР), сообщила газета «Коммерсант».

Эта ассоциация объединяет крупных поставщиков рыбы и морепродуктов. Авторы обращения указали на то, что компании, развивающие свои службы доставки, вынуждены принимать доставщиков в штат. В то время как агрегаторы доставки, включая «Яндекс.Еду» и Delivery Club, максимизируют прибыль, устанавливают монопольно высокие тарифы на услуги и получают конкурентные преимущества на рынке труда.

По словам вице-президента АПТПРР Артема Ломизе, компании-агрегаторы не отчисляют средства в ПФР и Фонд соцстрахования, поэтому самозанятые лишены трудовых прав. Такая система, как подчеркнул он, дает возможность агрегаторам платить более высокую зарплату, чем те, кто оформляет сотрудников в штат.

Источник «Коммерсанта» в одной из служб доставки заявил, что использование самозанятых на рынке общепита позволяет агрегаторам экономить почти 44% затрат на фонд оплаты труда.

По данным исследовательского холдинга «Ромир», на долю самозанятых приходится до 60% курьеров всех служб доставки.

В ФНС пока не прокомментировали обращение АПТПРР.