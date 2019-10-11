ФНС опровергла слухи о тысяче фирм, зарегистрированных в одном доме

Федеральная налоговая служба (ФНС)опровергла информацию о регистрации тысячи фирм в одном из жилых домов столицы, которую выявила автоматическая проверка компании «Такском-Досье».

Представитель службы сообщил «Российской газете», что приведенные данные не верны. По информации компании, крупнейшим «бизнес-центром» Москвы является «хрущевка» на проспекте Вернадского, 24.

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«В настоящее время по указанному адресу с учетом строений зарегистрировано 147 организаций, по 120 из них налоговыми органами уже проводится процедура ликвидации», — сообщил сотрудник службы.

Процесс ликвидации ведется с 2016 года в рамках работы по обеспечению достоверности Единого госреестра юридических лиц.

В ФНС отметили, что за сентябрь–октябрь 2019 года на учет была поставлена 61 организация. Причем ни одна из них не была зарегистрирована на проспекте Вернадского, 24.

Компания «Такском — Досье» утверждала, что за этот период количество фирм в жилом доме выросло с 522 до более 1110 организаций. В мониторинге указывалось, что стоимость услуги составляет от 35 тысяч рублей за 11 месяцев. Владельцы квартир, в которых обосновались фирмы-однодневки, суммарно получают до 30 миллионов рублей дохода.

В досье «Такскома» указано, что большинство зарегистрированных на Вернадского компаний имеют налоговые нарушения и действующие взыскания долгов.