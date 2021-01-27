ФНС не станет разглашать запрашиваемые прогнозы цен на продукты

ФНС России запрашивает у ретейлеров и производителей прогнозы цен на продукты в добровольном порядке, эти данные будут составлять налоговую тайну. Информация позволит контролировать ситуацию на продовольственном рынке и оперативно реагировать на неоправданный рост цен, заявили в ведомстве.

Информация, основанная на данных от торговых сетей и производителей, позволит властям иметь полную картину о ситуации на рынке и при необходимости оперативно реагировать на нехватку товаров или неоправданный рост цен, объяснили в ФНС.

«Стоит отметить, что этот порядок взаимодействия добровольный для налогоплательщиков. Ответственности за непредоставление информации не предусмотрено, а полученные сведения являются налоговой тайной», — сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» ранее зафиксировал в России рост цен на муку и гречку, а также подсолнечное масло. Об этом сообщило агентство Ура.ру.

Минсельхоз РФ ранее заявил, что вопреки опасениям, высказанным в Счетной палате, дефицита продовольствия в стране не ожидается.