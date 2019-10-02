ФНС назвала «провокацией» сообщение об утечке персональных данных 20 млн россиян

Сообщение об утечке персональных данных 20 миллионов российских налогоплательщиков не соответствует действительности. В ФНС России эту информацию назвали «провокацией», сообщили «360» в ведомстве.

О том, что персональные данные 20 миллионов россиян попали в открытый доступ в Сети рассказали в британской исследовательской компании Comparitech.

«Статья об утечке в интернет персональных данных россиян, опубликованная на портале www.comparitech.ru, не соответствует действительности и является провокацией», — отметили в ФНС.

По словам работников налоговой службы, проверить достоверность якобы утекших данных и сам ресурс, который указывается в статье, нет возможности, так как ссылки на него нет. Налоговая служба направила официальное письмо в ОЭСР в связи с инцидентом.

В ФНС России отметили, что формат и структура данных, которые указаны в статье, не соответствуют форматам хранения данных, которые применяют в ведомстве. Часть данных, указанных в сообщении, вообще не хранят в информационных ресурсах ФНС.

Ранее сотрудники британской исследовательской компании Comparitech заявили, что попавшая в Сеть база содержала персональные данные и сумму уплаченных налогов 20 миллионов россиян. В компании Comparitech заявили, что нашли базу 17 сентября и смогли закрыть доступ к ней.