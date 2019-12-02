ФНС напомнила о последнем дне уплаты налогов на имущество и НДФЛ

У россиян остались считанные часы, чтобы оплатить налог на имущество и доход физических лиц. С 3 декабря за каждый день просрочки будут идти пени. Неплательщику в итоге грозит суд.

Об окончании срока соответствующих выплат напомнила Федеральная налоговая служба.

«Срок для своевременной оплаты физлицами налоговых уведомлений за 2018 год истекает 2 декабря», — подчеркнули в ведомстве.

Оплатить выставленную сумму можно при помощи сервиса «Заплати налоги». Операцию можно провести и в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого потребуется ввести реквизиты банковской карты или же использовать онлайн-сервис одного из банков, который является партнером ФНС.

«Евро-6», налоги и сим-карты. Что изменится в жизни россиян в декабре Подробнее

Если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или автомобилем не пришло, следует обратиться в любую налоговую инспекцию. Информацию также могут предоставить в МФЦ, после заявления через «Личный кабинет налогоплательщика» или при использовании сервиса «Обратиться в ФНС России».

С 3 декабря на задолженность станут начислять пени, и ее размер начнет расти. Сначала налоговая потребует уплатить долг. Если этого не произойдет, то служба обратится в суд. Взыскивать сумму после этого поручат судебным приставам. Они вправе ограничить выезд должника за границу, заблокировать его банковский счет или арестовать имущество.