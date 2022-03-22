ФНС: бизнес сможет вернуть около 80 миллиардов рублей НДС в течение 8 дней

Бизнес благодаря ускоренному режиму возмещения НДС сможет вернуть порядка 80 миллиардов рублей в среднем в течение восьми дней. Об этом глава ФНС России Даниил Егоров сообщил ТАСС.

По расчетам ФНС, бизнес может вернуть налог в размере около 80 миллиардов рублей в среднем в течение восьми дней с даты подачи заявления, не дожидаясь завершения проверки налоговыми органами.

Быстро пополнить оборотные средства на сумму возмещения НДС смогут налогоплательщики, которые осуществляют деятельность как на внешнем, так и на внутреннем рынке, сообщил Егоров.

Антикризисный закон о налоговых мерах поддержки, разработанных ФНС совместно с Минфином, приняли в Госдуме во вторник. Теперь налогоплательщики смогут в ускоренном режиме возместить НДС в пределах сумм налогов, уплаченных в государственную казну за предшествующий календарный год. Такая возможность может появиться уже в апреле, после подачи налоговой декларации за I квартал 2022 года.

Также Госдума отменила уплату НДФЛ в размере 13% с процентов по вкладам, полученным в 2021 и 2022 годах.