ФНС анонсировала отказ от декларации о доходах физических лиц

Федеральная налоговая служба начала рассматривать возможность отказа от подачи деклараций о доходах в форме 3-НДФЛ. Об этом глава ведомства Даниил Егоров заявил РБК.

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще», — объяснил он.

Сейчас система устроена таким образом, что россияне сами подают отчеты о своих доходах в форме декларации, которых поступает примерно 14 миллионов в год. Если у ФНС будет доступ к нужным службе данным, то отказ от деклараций станет реальностью.

Если же обеспечить такую прозрачность не получится, то нынешняя форма отчетности останется. Егоров уточнил, что такие меры позволили бы максимально автоматизировать сервисы.

«Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — обозначил сроки Егоров.

Декларация 3-НДФЛ подается для отчетности о доходах россиян. Также ее используют для получения налогового вычета. Чаще всего налоги за граждан выплачивают их работодатели, но в некоторых случаях плательщиками выступают сами работники.