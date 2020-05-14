ФНБ сократился почти на 450 млрд рублей в апреле

В апреле объем Фонда национального благосостояния сократился на 449 миллиардов рублей. На 1 мая он составляет 12,406 триллионов.

Как сообщается на сайте Министерства финансов России, на период 1 апреля объем ФНБ составлял 12,885 триллионов рублей.

«По состоянию на 1 мая 2020 года объем ФНБ составил 12,406 трлн рублей, или 10,9% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно 168 352,2 миллиона долларов», — сказано в сообщении Минфина.

По состоянию на начало мая объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России — прим. ред.) составил эквивалент 8,438 трилионна рублей или 114 520,3 миллиона долларов. Это составляет 7,4% ВВП страны, прогнозируемого на 2020 год.

Отмечается, что на отдельных счетах в Банке России размещено 53,424 миллиарда долларов, около 46,017 миллиарда евро, порядка 8,922 миллиарда фунтов стерлингов и 10,56 миллиарда рублей. На депозитных счетах в ВЭБ.РФ — 580,871 миллиарда.

Также три миллиарда вложено в долговые обязательства иностранных государств, 215,596 миллиарда рублей и четыре миллиарда долларов вложены в бумаги российских эмитентов, реализующих самоокупаемые инфраструктурные проекты и 278,992 миллиарда находятся в акциях кредитных организаций.

Помимо этого на депозитах в Газпроме и ВТБ находится еще 138,434 миллиарда рублей, в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал условие раздачи денег из ФНБ. По его словам, Россия могла бы пойти на раздачу «вертолетных денег», если бы рубль был мировой резервной валютой.