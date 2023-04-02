Деньги 02 апреля 2023, 17:11 Flydubai возобновила прием российских банковских карт Авиакомпания Flydubai возобновила прием российских карт «Мир», Mastercard и Visa Unsplash

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Лоукостер Flydubai из Объединенных Арабских Эмиратов вновь начал принимать российские банковские карты, работающие на платежных системах «Мир», Mastercard и Visa. Об этом сообщил ТАСС.

Для покупки билета нужно зайти на сайт авиакомпании и забронировать рейс, выбрав опцию «Оплатить позже». После этого — связаться с отечественной службой поддержки Flydubai и назвать код бронирования. Клиенту придет ссылка на оплату.

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Комиссия за операцию составляет 7% от цены билеты. Еще пассажиру необходимо оплатить сбор в размере 2000 рублей в случае перелета экономклассом, 4000 рублей — за бизнес-класс, а также 5% за один сегмент перелета.

При этом система зачастую принимает карты «Мир» не с первого раза. В случае возникновения ошибки при оплате клиенту придет новая ссылка.

Представитель компании заявил РИА «Новости», что Flydubai продолжает искать новые способы для облегчения платежей российским клиентам.