Фитнес-клубы попросили арендодателей сделать скидки, чтобы спасти бизнес в период пандемии

Представители Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратились ко всем арендодателям с просьбой помочь спасти бизнес. По их словам, посещаемость в спортзалах до сих пор не восстановилась, а затраты только выросли.

Руководители 13 крупнейших компаний подписали письмо, в котором предложили владельцам помещений снизить арендную плату на 50% до конца этого года, передает РБК.

«Со своей стороны мы обратимся ко всем главам регионов, а также к правительству Российской Федерации с просьбой освобождения от налога на имущество и земельного налога для тех арендодателей, кто пошел на снижение аренды фитнес-операторам», — говорится в письме.

Индустрия сильно пострадала весной 2020, когда по всей стране были введены ограничительные меры. Теперь владельцы фитнес-клубов боятся новых запретов, да и поток клиентов так и не вернулся на прежний уровень. В то же время спортзалам приходится дополнительно тратиться на обработку помещения от вирусов.

Авторы письма отметили, что на сегодняшний день разорены 20% предпринимателей спортивной отрасли. Поэтому они предлагают арендодателям преодолеть эти временные трудности совместно. Они предупредили, что уже к концу четвертого квартала остальные клубы будут вынуждены закрыться, если сейчас не предпринять никаких мер.

Ранее член московского отделения «Опоры России», совладелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский предположил, что жесткий карантин может не пережить половина малого и среднего бизнеса.