Фитнес-клубы подорожают в 2022 году

Абонементы в фитнес-клубы будут обходиться россиянам дороже в 2022 году, рост стоимости может достигнуть 10%. Об этом президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева сообщила РИА «Новости».

В прошлом году в России закрылся каждый пятый фитнес-клуб. Всего свою деятельность прекратили около 600 небольших и маленьких заведений. В 2021 году, по данным АОФИ, закрылись еще около 15–20% клубов, в их числе оказались средние и несколько крупных.

Основные причины закрытия фитнес-клубов, по словам Киселевой, связаны с коронавирусом. Это локдауны, требования о QR-кодах у посетителей и вакцинации персонала. Если ситуация не изменится, то в 2022 году может закрыться примерно такое же количество клубов, как и в 2021-м.

Стоимость абонементов на посещение фитнес-клубов в 2022 году будет последовательно повышаться на 3–5% каждые три месяца. По итогам года рост составит порядка 10%.

Общая выручка отрасли, согласно прогнозам, в 2021 году составит порядка 100–110 миллиардов рублей. Это больше, чем в 2020-м (96,5 миллиарда), но значительно меньше, чем в допандемийном 2019-м (167 миллиардов).

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