Fitch подтвердило стабильный рейтинг России после после пандемии

Это показывает, что власти страны проводят надежную и последовательную экономическую политику, которая поддерживается прочной позицией по иностранным активам и низким государственным долгом. Однако при этом перспектив для быстрого роста нет.

Агентство отметило, что «стабильный» вопрос отражает мнение, что власти России после основного этапа пандемии коронавирусной инфекции и нестабильности нефтяных рынков продолжат повышать макроэкономическую стабильность и сохранят устойчивость суверенного баланса.

Кроме того, приверженность к регулированию банковских ставок и правильно выстроенная налоговая политика способствуют повышению устойчивости российской экономики к потрясениям и снижают ее зависимость от цен на нефть.

Fitch прогнозирует, что дефицит бюджета России достигнет 5,1% ВВП в 2020 году по сравнению с профицитом в 1,8% годом ранее. Это объясняется ослаблением цен на нефть и сокращению добычи в рамка сделки ОПЕК плюс. Из-за бюджетного правила поступление налогов в бюджет сократится. Ослабление доходов регионов и муниципалитетов может привести к дефициту до 6% по итогам 2020 года. Слабый рост мировой экономики или вторая волна коронавирусной инфекции могут изменить прогноз в худшую сторону.

Инфляционные риски остаются низкими, учитывая ожидаемые низкие темпы восстановления и ограниченное влияние ослабления рубля на цены. Мы прогнозируем, что средняя инфляция достигнет 3,1% в 2020 году, а затем вырастет до 3,8% к концу 2022 года

После мартовской паузы центральный банк возобновил цикл смягчения, начатый в июне 2019 года, и снизил учетную ставку до исторического минимума в 4,25% в июле. Возможно некоторое дополнительное смягчение, учитывая в настоящее время благоприятное внешнее и внутреннее инфляционное давление.

Министр финансов России Антон Силуанов в беседе с ТАСС заявил, что рейтинг России, который агентство выставило ранее, остался без изменений

«При пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему», — пояснил он.