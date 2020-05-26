Fitch изменило прогноз падения ВВП России в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по падению российского ВВП. Если раньше речь шла о 3,3%, то теперь значение находится на отметке в 5%.

Специалисты агентства пересмотрели прогнозы из-за распространения коронавируса в разных странах.

«Инфекции резко возросли в Бразилии и России с середины апреля, и теперь мы видим падение ВВП на 6% в Бразилии (пересмотрено с 4%) и на 5% в России (3,3%) в этом году», — сказано в сообщении Fitch.

Кроме того, агентство ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП. Если в апреле ожидалось 3,9%, то теперь специалисты говорят о снижении до 4,6%.

«Это является следствием понижения рейтингов стран еврозоны и Великобритании, а также, что наиболее важно, развивающихся рынков, за исключением Китая», — пояснили в Fitch.

В апреле рейтинговое агентство сообщало, что для послевоенного периода мировую экономику ждет рецессия «беспрецедентной глубины» — и все из-за коронавируса.

Коронавирус начал распространяться в конце 2019 года. Отправной точкой стал китайский Ухань. За время пандемии в России зафиксировали 362 342 случая инфицирования. Вылечились от COVID-19 уже 131 129 человек.