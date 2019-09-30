  • Fitch поменяло прогноз рейтинга Московской области на позитивный

    30 сентября 2019, 09:30

    Дарья Бунякова

    Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз рейтинга Московской области на «позитивный». Раньше показатель находился на отметке «стабильно». Об этом сообщили в пресс-службе агентства.
    Fitch поменяло прогноз рейтинга Московской области на позитивный

    Долговая нагрузка Московской области находится на экономически безопасном уровне

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    Согласно данным Fitch, долгосрочный рейтинг дефолта эмитента остался на уровне «ВВВ-». На этой же отметке подтвердили и рейтинг приоритетного необеспеченного долга региона. Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте стал «F3».

    Отмечается, что область является одной из самых крупных в России по количеству населения и показателям ВРП. Кроме того, экономика в Подмосковье основывается на сочетании сектора услуг и перерабатывающих отраслей, что делает ее хорошо диверсифицированной.

    Также агентство подтвердило рейтинг Новосибирской области, где долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на прежнем «стабильном» уровне — «ВВВ-». Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте тоже не изменился — «F3», как и рейтинг приоритетного необеспеченного долга — «ВВВ-».