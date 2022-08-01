Финтех-эксперт Артемьева назвала два случая, когда лучше платить наличными

В некоторых случаях безопасней расплачиваться наличными. Два из них — интернет-покупки и зарубежные поездки — назвала агентству «Прайм» операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева.

«Точно не стоит вводить данные карты на подозрительных сайтах», — предупредила она.

Перед покупкой стоит проверить регистрационные данные интернет-магазина, отзывы, возраст компании и информацию о домене, а также наличие защищенной передачи данных по протоколу HTTPS. Даже если с этим все в порядке, лучше не проводить оплату при подключении к публичной сети Wi-Fi. Для большей безопасности Ксения Артемьева посоветовала завести виртуальную карту и пополнять ее только на сумму покупки.

Второй случай, когда наличные деньги предпочтительней банковской карты, — поездки в другие страны. Это связано не столько с утечкой данных и безопасностью, сколько с техническими сложностями, так как сейчас не везде принимают российский «пластик».