Финский бизнес заявил о негативном эффекте от антироссийских санкций

Финляндия столкнется с негативными последствиями от введенных Западом антироссийских санкций. Ограничения скажутся на работе экспортных компаний страны.

Опрос предприятий провела Центральная торговая палата Финляндии, сообщила газета Seinäjoen Sanomat. Из 120 опрошенных фирм 80% заявили о будущих сложностях. При этом 78% из этого числа работают с Россией либо напрямую, либо косвенно. Еще для 22% российский рынок играет главенствующую роль.

Спецоперация РФ на Украине и последующие за ней события отрицательно повлияют на перспективах компаний Финляндии, которые работают на экспорт. О значительном воздействии заявили 39% респондентов, почти треть — 30% — полагают, что нужно ожидать влияния «в какой-то степени». Незначительным его сочли 22,5%.

Санкции сильно ударят по 24% финским компаниям, которые связаны с экспортом. Определенное воздействие ощутят 35% предприятий, а незначительное — 30%. Направленными на банковский сектор ограничениями бизнес в Финляндии обеспокоен, как и доступностью сырья и связанными с перевозкой сложностями.

Руководитель международного отдела Центральной торговой палаты Ленит Тойвакк заметил, что финские предприниматели опасаются, что вызванная ситуацией на Украине нестабильность охватит не только Европу.