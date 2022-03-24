Финские аналитики рассказали, как лучше хранить деньги
Финансисты из Финляндии рассказали, как лучше всего хранить наличные деньги. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на издание LIVE24.
Главный секретарь Ассоциации потребителей Финляндии Юха Берлинг-Помоэль посоветовал всегда держать на руках небольшое количество наличных. Необходимо рассчитать, сколько средств вам нужно для того, чтобы жить неделю, и отложить столько денег.
«Стоит задуматься о привычном вам уровне потребления и, к примеру, о том, сколько вам понадобится на тот случай, если что-то случится с цифровой платежной системой. Сколько вам нужно, к примеру, на неделю?» — отметил эксперт в интервью Ilta-Sanomat.