Деньги 31 мая 2023, 12:45 Финконсультант Никитина посоветовала попавшим в «кредитную яму» составить список долгов

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Если человек оказался в «кредитной яме», то проблему нужно решать поэтапно. Об этом Lenta.ru рассказала эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина.

Во-первых, человек не всегда трезво оценивает ситуацию, поэтому очень важно получить поддержку со стороны. Это могут быть родные или близкие, которые не будут критиковать и судить. Во-вторых, нужно составить список всех кредитов со ставками, платежами и остатком по долгу. Потом определить, какие гасить первыми. Приоритетными являются кредиты с наиболее высокой ставкой.

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«В некоторых случаях стратегия „взять кредит, чтобы закрыть другой кредит“ может быть оправдана, если речь идет о рефинансировании кредита или о том, чтобы взять кредит с меньшей процентной ставкой», — отметила Алена Никитина.

Он подчеркнула, что обращаться к этому решению можно лишь в том случае, если это не попытка просто потянуть время.

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