Деньги 28 июля 2023, 16:29 Финконсультант Никитина посоветовала откладывать половину из накопленных на ипотеку средств

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Если вы накопили достаточную сумму для закрытия ипотеки, то лучше отложить половину из этих средств. Таким советом поделилась финансовый консультант Алена Никитина. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, оставшиеся деньги стоит вложить в золото или акции. Таким образом у вас будет ликвидный запас средств, которые могут понадобиться в трудную минуту. При этом платеж по ипотеке также снизится. Этот способ медленнее полного погашения ипотеки, однако он более эффективен, написало «Агентство Бизнес Новостей».