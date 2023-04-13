13 апреля 2023, 16:21
Финэксперт Волкова: уменьшение срока платежей является лучшим способом досрочного погашения ипотеки
Эффективным способом погашения ипотечного кредита является уменьшение срока платежей, благодаря чему удается существенно экономить на процентах. Об этом сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, каждый дополнительно внесенный платеж даже в минимальных размерах позволит сократить срок выплат на месяцы и даже годы.
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Волкова также отметила, что из своих доходов человек может высвободить до 30% без потери качества привычной жизни.
Ипотека
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