Деньги 13 апреля 2023, 16:21 Финэксперт Волкова: уменьшение срока платежей является лучшим способом досрочного погашения ипотеки

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Эффективным способом погашения ипотечного кредита является уменьшение срока платежей, благодаря чему удается существенно экономить на процентах. Об этом сообщила финансовый эксперт Татьяна Волкова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, каждый дополнительно внесенный платеж даже в минимальных размерах позволит сократить срок выплат на месяцы и даже годы.

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Волкова также отметила, что из своих доходов человек может высвободить до 30% без потери качества привычной жизни.