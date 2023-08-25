Деньги 25 августа 2023, 15:43 Финэксперт Карпов предупредил о росте цен в ближайшие месяцы

Читать 360tv в

В ближайшие месяцы в России произойдет повышение цен. Однако рост стоимости будет постепенным. Такой прогноз дал эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, изменение цен связано с рядом факторов, таких как запасы сырья и готовой продукции, количество конкурентов на рынке. Он предупредил, что резких скачков цен ожидать не стоит. В среднем рост составит порядка 5-7%.

Реклама

При этом Карпов предупредил, что заморозка цен не способна решить проблему.

«Если поставщики действительно в силу сложившейся ситуации не смогут предложить товары по старым ценам, то их стоимость будет пересмотрена достаточно быстро, иначе есть риск остаться с пустыми полками», — отметил он.