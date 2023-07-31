Деньги 31 июля 2023, 18:43 Финэксперт Голубовский заявил, что ослабление рубля приостановится в начале августа

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В первую неделю августа ослабление рубля должно замедлиться. Такой прогноз сделал эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам специалиста, реальных экономических причин для девальвации на данный момент не существует. Он подчеркнул, что последний раз курс рубля начал падать из-за мятежа Пригожина, то есть по политическим причинам.

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«Обычно эмоциональный всплеск длится семь недель, три недели — до максимума, четыре недели потом идет коррекция. Поэтому на первой неделе августа напряжение должно начать уходить», — пояснил Голубовский.