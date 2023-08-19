19 августа 2023, 00:56
Финэксперт Анисимова посоветовала ставить цели для ведения совместного бюджета
Совместный бюджет является наиболее подходящим вариантом для семьи. Таким мнением поделилась эксперт по учету финансов и налогов в бизнесе Елена Анисимова, сообщила ТСН24.
Перед тем, как начать вести совместный бюджет, важно обозначить цели и планы. Все члены семьи должны честно рассказать, что бы они хотели приобрести. Стоит распределить последовательность покупок и обозначить их стоимость.
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Учетом бюджета должен заниматься самый ответственный член семьи.
«Семейный бюджет — это про единение и интересное совместное время препровождения. Принимайте решения просчитано и бережно относитесь к себе и своим близким», — отметила Анисимова.
Деньги
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