Деньги 19 августа 2023, 00:56 Финэксперт Анисимова посоветовала ставить цели для ведения совместного бюджета

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Совместный бюджет является наиболее подходящим вариантом для семьи. Таким мнением поделилась эксперт по учету финансов и налогов в бизнесе Елена Анисимова, сообщила ТСН24.

Перед тем, как начать вести совместный бюджет, важно обозначить цели и планы. Все члены семьи должны честно рассказать, что бы они хотели приобрести. Стоит распределить последовательность покупок и обозначить их стоимость.

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Учетом бюджета должен заниматься самый ответственный член семьи.

«Семейный бюджет — это про единение и интересное совместное время препровождения. Принимайте решения просчитано и бережно относитесь к себе и своим близким», — отметила Анисимова.