Деньги 15 января 2024, 12:48 Финансовый советник Родин назвал невозможность досрочного снятия средств минусом депозитов в банках

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Одним из инструментов пассивного дохода является депозит в банке. Однако его использование имеет как плюсы, так и минусы. Об этом рассказал финансовый советник Алексей Родин в беседе с радиостанцией Sputnik.

Эксперт напомнил, что по вкладам сейчас установлена высокая ключевая ставка — 14-15%. При этом у данного способа существуют недостатки.

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«Самый большой — невозможность досрочного снятия средств. Если вы открыли депозит на год, но сняли с него деньги через 364 дня, то все накопленные проценты сгорают», — пояснил специалист.

Он также указал на ограниченный срок инвестирования. В данный момент вклад можно открыть минимум на три года.