Финансовый советник объяснил, как восстановить бюджет после праздников

Специалист посоветовала составить финансовый план, благодаря которому получится оценить картину личных финансов в настоящее время. Существует разнообразие приложений для гаджетов и онлайн-сервисов, которые позволяют вести подробный учет расходов и доходов. Пользователь может легко скорректировать свой бюджет и убрать лишние траты.

«Рассчитайте бюджет на январь. Предстоит 10 праздничных дней и месяц с усеченными доходами, а текущие расходы никто не отменял. Поэтому в идеале нужно заранее отложить сумму, которая потребуется для покрытия необходимых расходов в январе», — уточнила эксперт.

Холченко отметила, что важно составить бюджет на весь нынешний год. По ее словам, есть надежный способ ограничить семейный бюджет. Она предложила применить метод «конверта». Необходимо определить сумму, которую человек готов и может тратить каждый день. Если он потратит в один из дней больше выделенной суммы, можно воспользоваться деньгами из другого конверта. При этом на следующий день нужно будет экономить.