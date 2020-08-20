Финансовый омбудсмен заявил, что коллекторов в России не осталось

Он сказал, что осталось лишь три агентства, которые покупают и продают кредитные портфели. Но они занимаются бизнесом, а не «выбиванием» долгов.

«Остались автоответчики, роботы, которые напрягают граждан, но это можно заблокировать и ни с кем не общаться», — уверен Власс.