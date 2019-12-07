Финансовый омбудсмен рассказал, почему взыскание долгов в новогоднюю ночь не будет эффективным

Коллекторы пройдут по квартирам злостных должников 31 декабря. В разгар праздников у них грозит исчезнуть дорогая техника и ценности.

Андрей Влас назвал такой метод малоэффективным и негуманным. Он также отметил, что ФССП не справляется с имеющимся объемом работ.

«Люди выпивают, и неизвестно, чем это может закончиться. Возможно, будут конфликты и драки. Я не думаю, что это эффективное взыскание — скорее, устрашающая акция», — заявил омбудсмен.

Telegram-канал «СМИ_ли» со ссылкой на «Бизнес-портал» напомнил, что в прошлом году аналогичный рейд прошел в формате эксперимента в Москве, Самаре, Пскове и Калининграде.

«Приставы приходили к должникам, которые прятались весь год, — рассказал один из сотрудников ФССП. — Но на семейный праздник они все-таки находились в квартирах или на дачах <…> Многие должники заявляли об отсутствии денег на погашение долгов. Но к Новому году у них откуда-то находились деньги на подарки, в том числе на технику, дорогую одежду, на икру, недешевый алкоголь. Кто-то приезжал праздновать на автомобиле, который раньше от приставов прятал».

Влас заявил, что взыскания «из-за новогоднего стола» проблему не решат, в отличие от изменения долгового законодательства.

«У нас итак слишком много запретов для должников. И очень мало выходов, кроме закона „О банкротстве“. Необходимо придумать и создать законы для граждан с долгами — тех, кому еще можно помочь», — заключил эксперт.